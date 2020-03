Senso unico in viale Abruzzo. Marcello: "Trentacinque nuovi parcheggi"

"Da ieri mattina in Viale Abruzzo a Vasto è stato istituito il senso unico di marcia e sono stati realizzati 20 nuovi parcheggi". Lo annuncia una nota del municipio.

"Un provvedimento necessario - spiegano l’assessore alla Polizia locale, Luigi Marcello e il comandante, Giuseppe Del Moro - per mettere in sicurezza l’area di intersezione tra Via del Porto, Via Ciccarone e Viale Abruzzo, già teatro di numerosi incidenti stradali, alcuni dei quali anche mortali. Si è provveduto per l’occasione anche alla realizzazione di 15 parcheggi in Via Ciccarone, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale".

Predisposta "per alcuni giorni la presenza di una pattuglia per agevolare i cittadini al cambiamento del senso di marcia e per attività di prevenzione.

La messa in sicurezza delle strade interessate con le modifiche attuate va incontro anche alle richieste di numerosi cittadini che hanno più volte evidenziato la pericolosità della zona".