San Salvo, "Marciapiede rotto da un mese, pericolo per auto e pedoni. Periferia abbandonata"

"Marciapiede rotto da un mese e nessuno interviene". È la denuncia di alcuni residenti di via Gargheta a San Salvo.

"Il marciapiede dell'incrocio tra via Gargheta e via Terracini è rotto da un mese e il pezzo di marmo è finito in mezzo alla strada. Per evitare incidenti a chi transita tutti i giorni, il pezzo di marmo è stato spostato da noi residenti. Avvertiti gli uffici competenti del comune di San Salvo, siamo stati rassicurati che si sarebbe sistemato tutto a breve con l'intervento di una ditta esterna. Abbiamo sollecitato più volte il responsabile, ma è stato messo da giorni solo un segnale di lavori in corso, che, abbandonato alla pioggia e al vento, è finito più volte in strada schiacciato dalle auto. Risultato: prima in mezzo alla strada c'era solo il marmo, ora c'è anche il segnale. Questa è la periferia di San Salvo e questo è lo stato dei nostri marciapiedi".