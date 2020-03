Il nuovo semaforo è già a lampeggio: "Mancano le frecce direzionali. A breve arriveranno"

Mancano le frecce direzionali. Per questo, al momento non è in funzione il nuovo semaforo all'incrocio tra la circonvallazione Istoniense e viale Paul Harris.

LA SEGNALAZIONE- A segnalare il problema è F.F., lettore di Zonalocale: "La scorsa settimana è stato ripristinato il semaforo vicino al bocciodromo in prossimità della circonvallazione dopo circa un anno di inattività. Da ieri, a 4 giorni dal ripristino, è nuovamente in stand-by con il giallo lampeggiante.

È tollerabile una situazione del genere su un incrocio particolarmente pericoloso, soprattutto negli orari di ingresso/uscita dalle scuole, dove nel recente passato ci sono stati vari incidenti? Perché qui a Vasto, in merito al miglioramento della circolazione, si punta solo sul creare sempre più sensi unici e si utilizza la polizia locale prettamente per fare cassa con le multe a raffica e non per valutare anche l’adeguatezza dei sistemi di gestione del traffico?".

IL MOTIVO - Risponde il comandante della polizia locale, Giuseppe Del Moro: "Ci sono stati problemi legati alla necessità di inserire alcune frecce direzionali, necessarie a supportare alcune lanterne semaforiche, in particolare per il flusso di traffico proveniente da nord. Ho già contattato l'Ufficio Servizi del Comune per l'acquisto dei nuovi elementi, che avverrà in tempi celeri, visto che l'incrocio necessita di essere regolato dall'impianto semaforico".