Cyberbullismo, al "Mattei" il dibattito per formarsi e informarsi

“No bullismo e cyberbullismo”: è il titolo del convegno in programma oggi, martedì 5 febbraio, a partire dalle ore 9, presso l’Aula Magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Mattei” di Vasto, in via San Rocco.

L’evento, organizzato dall’associazione Emily Abruzzo in collaborazione con l’IIS “E. Mattei”, vuole essere un modo concreto per formarsi sul tema del cyberbullismo.

Attraverso un dibattito rivolto prevalentemente agli studenti, verranno affrontati con loro i pericoli della rete per rendere i giovani consapevoli e responsabili di un uso sicuro dei social network. I qualificati relatori, anche con l’aiuto di un’attrice e interprete teatrale, cercheranno di coinvolgere gli studenti in uno scambio di idee e opinioni in modo da renderli protagonisti attivi.

Paola Cerella