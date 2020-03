Al via il Festival di Sanremo: Ketra sul palco dell’Ariston con i BoomDaBash

Prende il via questa sera la 69ª edizione del Festival di Sanremo, la seconda firmata da Claudio Baglioni come direttore artistico. Tra i 24 big che saliranno sul palco ci sono anche i BoomDaBash, che presenteranno il brano "Per un milione". Dopo anni di gavetta e concerti in giro per l'Italia e l'Europa, la band salentina ha l'occasione di essere presente nella più importante manifestazione canora italiana.

"Per un milione è una ballad in perfetto stile reggae intrisa di poesia e sentimento e un vero e proprio inno all’attesa delle molteplici forme d’amore nelle sue mille sfaccettature - si legge in una presentazione su Sky -. Il testo nella sua genuinità esalta l’indispensabilità del vivere la semplicità dei piccoli gesti quotidiani facendoci riflettere su quanto sia importante riscoprire i valori e la bellezza dei momenti passati insieme agli affetti più cari. Dall’attesa della persona amata sino alla fantastica attesa di una nuova vita o di un figlio, l’amore è sempre il motore e l’energia che tiene in vita l’uomo in grado di riportare sempre il sole".

Nei BoomDaBash, con Payà, Biggie Bash e Blazon, c'è il vastese Fabio Clemente, in arte mr.Ketra. Con lui ci sarà per la terza volta una presenza vastese sul palco dell'Ariston, dopo La Differenza (secondi tra i giovani nel 2005) e Luca Dirisio (nel 2006). Per Clemente è un'altra tappa importante di una carriera in continua ascesa. Insieme ad Alessandro Merli, in arte Takagi, sta firmando hit che, una dopo l'altra, conquistano le classifiche e i consensi degli appassionati di musica. Solo nell'ultimo anno Takagi&Ketra si sono aggiudicati la palma per il singolo più venduto, Amore e Capoeira, e la canzone più trasmessa in radio [LEGGI], Non ti dico no, dei BoomDaBash con Loredana Bertè.

Da questa sera inizia l'esperienza sanremese che, certamente, accenderà ancora di più le luci dei riflettori sulla band salentina. E' il giusto riconoscimento a oltre quindici anni a suon di musica in cui hanno contagiato i loro fans con la loro grande energia. Che sia un Sanremo fortunato per i BoomDaBash e per Fabio Clemente.