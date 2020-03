Calvano e Bolognese a segno, l’Audax Palmoli vince a Mirabello

Dopo un turno di stop forzato a causa della neve, l'Audax Palmoli femminile torna in campo e alla vittoria nella trasferta di Mirabello. Le palmolesi che dovranno recuperare la partita interna con l'Intrepida Ortona sono andate in vantaggio con Cristina Calvano, le molisane hanno poi pareggiato ma Morena Bolognese ha riportato l'Audax in vantaggio per il 2 a 1 finale.

D'Innocenzo, Primi e Di Domenico hanno invece firmato il 3 a 0 con il quale le capoliste della Free Girls di mister Mucci hanno battuto l'Avezzano.

Domenica prossima le ragazze di mister Buda riceveranno le Nerostellate di Pratola Peligna ferme a 3 punti.

LA 1ª GIORNATA DI RITORNO

Aeternum - Aquilana 2-0

Mirabello - Audax Palmoli 1-2

Avezzano - Free Girls 0-3

Nerostellati - Intrepida Ortona 2-3

Women Soccer Castelnuovo - Ripalimosani 0-10

LA CLASSIFICA

Free Girls 28

Audax Palmoli 24*

Aeternum 20

Ripalimosani 20

Intrepida Ortona 16*

Aquilana 11*

Mirabello 9

Avezzano 9

Nerostellati 3*

Women Soccer Castelnuovo 0

LA PROSSIMA GIORNATA

Ripalimosani - Aeternum

Intrepida Ortona - Avezzano

Aquilana - Mirabello

Audax Palmoli - Nerostellati

Free Girls - Women Soccer Castelnuovo