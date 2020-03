Continua il testa a testa tra Gissi e Torrebruna. Prima vittoria del Carpineto Guilmi

Campionato sempre avvincente quello di Terza categoria con botta e risposta a distanza tra le due prime della classe. Il Gissi capolista torna vincitore dalla trasferta non semplice di Palmoli. Contro l'Audax a mettere le cose in chiaro ci pensano Sultan, Lapenna e Fitti, per i padroni di casa segna Ferrara.

Il Torrebruna dopo la rotonda vittoria nel recupero fa suo un altro match delicato, quello contro il Vasto United in trasferta. I granata segnano con un bel pallonetto di Nazario Femminilli su assist di Salvatore seguito da un'altra grande realizzazione di Mario Marianacci che da posizione laterale trova la rete sul secondo palo. I padroni di casa vanno a segno con Giuseppe Frasca. In pieno recupero espulso tra fila granata Nicola Pelliccia.

Interessante il testa a testa tra Gissi e Torrebruna. Le due squadre sono separate da un solo punto e tra i recuperi in programma c'è proprio lo scontro diretto. Oltre ai gissani, i granata dovranno affrontare anche il Real Cupello (altra partita non giocata per la neve).

La giornata di oggi non sorride neanche alle altre vastesi, in primis alla Pro Vasto che trova sulla propria strada un Montalfano coriaceo. Tra le mura amiche i gialloverdi costringono gli ospiti al pareggio: 3 a 3 il finale con la doppietta di bomber Griguoli e la rete di Malatesta per i padroni di casa. I ragazzi dell'ex Liberatore hanno trovato la via del gol con Nocciolino (doppietta) e D'Aiello.

Il Furci aggancia il Real Cupello (che però ha la partita da recuperare) al quinto posto grazie alla vittoria 3 a 1 sui Lupi Marini. I biancoblu si aggiudicano il match grazie alle reti del solito Micle, Antimo Portellini e Nicola Argentieri; ospiti in gol con Iezzi.

È in risalita anche il Montazzoli che si aggiudica il derby dell'Alto Vastese contro la New Robur per 2 a 0. La partita si è giocata sul neutro di Carunchio per la presenza di neve sul campo di Castiglione Messer Marino. A decidere le sorti della gara sono state le reti di Perrucci e Carapello.

Infine, da annotare la prima vittoria in campionato del Carpineto Guilmi grazie a una rete dell'intramontabile Marco Zocaro contro l'Atletico Vasto. I tre punti raccolti in casa oggi permettono ai blu-granata di lasciare l'ultimo posto scavalcando i Lupi Marini.

Real San Giacomo - Aquilotti si è giocata alle 18 e ha visto prevalere nettamente la squadra di mister Bolognese con Giuseppe Tracchia assoluto capolista. È tutto suo infatti il poker che fissa il risultato sul 4 a 0.

Nella classifica marcatori il furcese Micle sale al primo posto con 17 realizzazioni, seguito da Pianese (Pro Vasto) a 16 oggi a secco; al terzo posto Griguoli (Montalfano) a quota 13.

LA 2ª GIORNATA DI RITORNO

Real San Giacomo - Aquilotti San Salvo 0-4

Carpineto Guilmi - Atletico Vasto 1-0

Furci - Lupi Marini 3-1

New Robur - Montazzoli 0-2

Montalfano - Pro Vasto 3-3

Vasto United - Torrebruna 1-2

Audax Palmoli - Gissi 1-3

Riposa Real Cupello

LA CLASSIFICA

Gissi 35*

Torrebruna 34**

Pro Vasto 32

Vasto United 30

Real Cupello 28*

Furci 28

Montazzoli 27*

Aquilotti San Salvo 27*

New Robur 23

Atletico Vasto 21

Audax Palmoli 17*

Montalfano 13*

Real San Giacomo 7

Carpineto Guilmi 4

Lupi Marini 2

* una partita in meno

** due partite in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Torrebruna - Audax Palmoli

Pro Vasto - Carpineto Guilmi

Gissi - Furci

Aquilotti San Salvo - Montalfano

Atletico Vasto - New Robur

Lupi Marini - Real San Giacomo

Real Cupello - Vasto United

Riposa Montazzoli

LA CLASSIFICA MARCATORI