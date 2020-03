"Grazie a chi lavora bene e con grande cura"

Siamo sempre portati a vedere cose che non funzionano e persone che non fanno bene il proprio dovere e invece questi giorni grazie ad un nostro concittadino ho verificato che ci sono tante persone comuni che davvero fanno di tutto per svolgere il loro lavoro in maniera ineccepibile. Attraverso la vostra redazione lo vorrei ringraziare.

Abito e lavoro su Corso Mazzini e all'inizio di questa settimana è apparso un operaio comunale dalla lunga barba. Con pazienza e capacità ha sistemato le innumerevoli buche presenti sulla strada e risolto il problema di un albero che, con le sue radici, aveva sollevato il lastricato comunale. La cura con cui ha lavorato (salvando l'albero) mi ha lasciata senza parole.

Parlandone con i miei vicini ho scoperto che questo signore, pezzetto dopo pezzetto, sistema tante strade di Vasto. In ginocchio, al caldo o al freddo, rende più bella la nostra città e io vorrei ringraziarlo perché lo fa bene e soprattutto con quella CURA che non sempre mettiamo nel fare i nostri lavori.

Antenisca Cerella