Marsilio a Carunchio per la cerimonia in memoria di Teodoro Buontempo

"Qui, per portare un saluto a un vecchio amico di tante battaglie. Una visita dettata dal cuore". Così il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, spiega la sua presenza ieri a Carunchio per la commemorazione di Teodoro Buontempo, lo storico esponente della destra, nativo del paese dell'Alto Vastese e morto nel 2013 al termine di una lunga carriera politica in cui fu deputato dal 1992 al 2008.

"Con una targa apposta sulla facciata della casa natale, in ricordo di una voce libera, di un uomo del popolo e delle istituzioni, Carunchio ha voluto ricordare così, Teodoro Buontempo, esponente storico della destra italiana, scomparso sei anni fa, nella piazzetta che oggi porta il suo nome", si legge in una nota del comitato elettorale del centrodestra.

"Anche il candidato presidente, Marco Marsilio, in visita nel centro dell’Alto Vastese, ha voluto fermarsi davanti a quella targa per ricordare l’amico e collega di partito. Un ricordo che ha fatto ritrovare i suoi amici, a cominciare all’ex sindaco, il veterinario Gaetano D’Onofrio. Insieme a lui Antonio Miri e l’attuale sindaco, Gianfranco D’Isabella. Pochi minuti, per ripercorrere tanti episodi, aneddoti, situazioni che hanno visto Buontempo protagonista nelle sere d’estate a Carunchio".