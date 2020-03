La segnalazione: in via Santa Lucia i cinghiali si abbeverano dalle ciotole per i gatti

La proliferazione di cinghiali nel territorio rappresenta unvero problema, tra danni all'agricoltura e la nujmreossa frequenza di incidenti provocati. Se poi gli ungulati hanno a loro disposizione cibo e acqua per rifocillarsi ecco che la loro presenza a ridosso dei centri abitati diventa difficile da arginare. E' il caso di via Santa Lucia dove ormai i cinghiali sembrano essere "presenza fissa". Come già segnalato a dicembre [LEGGI], anche ieri alcuni animali sono stati ripresi - dal nostro lettore Franco Cinquino - in via Santa Lucia intenti ad abbeverarsi dalle ciotole lasciate lì per i gatti.

Una situazione che, secondo i commenti al video pubblicato sulla nostra pagina facebook, si ripete costantemente con gli ungulati che, da fosso Anghella, risalgono fino a via Santa Lucia attirati dalle ciotole di cibo e acqua. Solo la presenza della ringhiera di protezione impedisce loro di arrivare in strada anche se, a non molta distanza da quel punto, la protezione si interrompe e, di conseguenza, gli animali potrebbero sbucare in strada con tutte le conseguenze del caso.