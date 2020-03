La maggioranza sansalvese replica al Pd: "Decadenza centro storico è iniziata con la sinistra"

Non si è fatta attendere la consueta replica delle liste di maggioranza di San Salvo al Pd che ieri aveva attaccato l'assessore Tonino Marcello dopo la chiusura di un'altra attività nel centro storico [LEGGI].

"Lla decadenza del centro storico – scrivono Salvo Città Nuova, Lista Popolare e Per San Salvo – è iniziata quando l’amministrazione comunale di sinistra di allora decise di realizzare il centro commerciale Insieme, procurando in tale modo la difficoltà sia del piccolo commercio nel centro di San Salvo e contemporaneamente creando una serie di problemi anche allo stesso centro commerciale, che tuttora sono evidenti. Sarebbe bastato, come il centrodestra sosteneva già da allora per tutelare il commercio del centro ricercare l’accordo con il Comune di Montenero di Bisaccia finalizzato alla realizzazione di un unico centro commerciale e di un unico porto, anziché permettere di farne due con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti".

"È chiaro – continuano i gruppi di maggioranza – che la situazione attuale è molto delicata e l’amministrazione si sta muovendo in vari modi, non ultimo la rivisitazione del Piano Regolatore Generale, con lo scopo di ridare vitalità ed economia al nostro centro storico. Vogliamo rassicurare gli illustri rappresentanti del Pd locale circa l’impegno dell’assessore Tonino Marcello perché, seppur candidato alla Regione, in quanto ritenuto nelle condizioni di poter competere in una candidatura di questo livello, le sorti del centro storico sono comunque all’attenzione costante dello stesso assessore e di tutta l’amministrazione comunale".