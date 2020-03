Regionali 2019, nel Vastese gli elettori sono 85mila. A Vasto 400 neo diciottenni

Gli elettori del Vastese sono 85mila 291: hanno diritto a votare, alle elezioni regionali del 10 febbraio, 36mila 924 vastesi e 48mila 367 residenti degli altri 24 comuni che rientrano nella competenza della Commissione elettorale circondariale di Vasto. A comunicare i dati ufficiali è l'assessore ai Servizi elettorali, Luigi Marcello, che ringrazia "tutti i collaboratori del settore che con grande impegno e professionalità seguono tutte le fasi necessarie per un corretto svolgimento delle operazioni".

Si voterà nella sola giornata del 10 febbraio dalle 7 alle 23. Gli elettori sceglieranno il nuovo presidente della Regione e i 30 consiglieri regionali.

VASTO - "Sono 36924 (17956 i maschi e 18968 le femmine) di cui 4278 i cittadini residenti all’estero (2232 maschi e 2046 femmine) gli elettori chiamati a votare il prossimo 10 febbraio, dalle 07:00 alle ore 23:00, per eleggere il nuovo Presidente della Regione e il consiglio regionale", si legge in una nota del municipio.

"Gli elettori diciottenni che voteranno per la prima volta sono 403. Le sezioni sono 43 più 2 speciali (ospedale e Casa circondariale). Saranno inoltre allestiti 3 seggi volanti per consentire il voto ai ricoverati presso le Case di cura: San Francesco, Sant’Onofrio e Oasi dell’Anziano.

Gli elettori sono invitati a verificare, per tempo, di essere in possesso della tessera elettorale e che al suo interno vi siano ancora spazi vuoti disponibili per l’apposizione del timbro del seggio, attestante l’avvenuta espressione del voto. In caso di esaurimento degli spazi disponibili, ovvero in caso di deterioramento, smarrimento o furto della tessera elettorale, il rilascio del relativo duplicato può essere richiesto all’Ufficio Elettorale comunale che osserva i seguenti orari di apertura al pubblico:

- dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30

- martedì e giovedì pomeriggio: dalle ore 15.30 alle ore 17.30

Inoltre, nel giorno della votazione e nei due giorni immediatamente precedenti, l’Ufficio elettorale (al piano terra) rimarrà aperto al pubblico:

- venerdì 8 e sabato 9 febbraio 2019: dalle ore 9.00 alle ore 18.00;

- domenica 10 febbraio 2019 per tutta la durata delle operazioni di votazione, ossia dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

VASTESE - "Per quanto riguarda i 24 Comuni del Vastese (Carpineto Sinello, Carunchio, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Cupello, Dogliola, Fraine, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Guilmi, Lentella, Liscia, Monteodorisio, Palmoli, Pollutri, Roccaspinalveti, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Salvo, Schiavi D’Abruzzo, Torrebruna, Tufillo) la Commissione elettorale circondariale di Vasto comunica che gli elettori iscritti nelle liste elettorali sono 48.367 (23874 maschi e 24493 femmine).

“Colgo l’occasione - ha detto l’assessore Luigi Marcello - per ringraziare tutti i collaboratori del settore che con grande impegno e professionalità seguono tutte le fasi necessarie per un corretto svolgimento delle operazioni”.