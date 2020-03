"Un anno per un’elettromiografia da fare a Chieti e non a Vasto. Costretto a rivolgermi a privati"

Febbraio 2020. Un anno di attesa per una elettromiografia agli arti superiori da fare non a Vasto, ma a Chieti. È quanto si è sentito comunicare un lettore di Zonalocale, che ha accompagnato un suo familiare al Cup (centro unico prenotazioni) dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

"Premetto che al San Pio da Pietrelcina le eccellenze non mancano. È mai possibile che qualche dirigente preposto alla programmazione non si renda conto di tali criticità?", racconta F.G. Sul sito dell'azienda sanitaria, si possono verificare i lunghi tempi d'attesa per gli esami diagnostici ordinari.

"A un mio familiare viene prescritto dal medico curante un normale esame tecnico di elettromiografica agli arti superiori. Bene, lunedì ci si reca al Cup di Vasto per la prenotazione, riscontrando che tale esame tecnicamente a Vasto viene fatto, per il momento non sanno dare una data. Il primo appuntamento utile riescono a darlo, nella nostra Asl, nella sede di Chieti, udite udite, a febbraio 2020 e non prima".

Allora l'uomo si rivolge a un centro privato: vista la lista d'attesa lunghissima, "esco fuori dal Cup di Vasto e interpello subito una struttura a pagamento della zona di Vasto, dove risiedo e, a 10 chilometri da casa, ho già la prenotazione e la conferma dell'esame per il 15 febbraio 2019".

