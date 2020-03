Deceduta nella notte la 78enne investita a Vasto Marina

Non ce l'ha fatta Lina Potalivo, la 78enne investita ieri sera a Vasto Marina [LEGGI]. La donna, trasportata d'urgenza a Chieti, è deceduta nella notte. A darne notizia è il tenente Giuseppe Del Moro, comandante della polizia locale di Vasto.

Ieri sera, per cause al vaglio della polizia locale, la donna era stata investita in viale Dalmazia da due auto che procedevano in direzioni opposte. I sanitari del 118 che l'avevano soccorsa, rilevando la gravità delle ferite riportate, ne avevano disposto il trasferimento a Chieti.

Saranno i rilievi effettuati dalla polizia locale e le testimonianze raccogliere sul posto a far luce su quanto accaduto accertandone le responsabilità.