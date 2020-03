Per Alessandro Leone una presentazione "condivisa" con il pubblico

E' stata una presentazione "condivisa" con il pubblico quella andata in scena domenica scorsa alla Libreria Mondadori di Vasto. Alessandro Leone, per raccontare il suo ultimo romanzo su San Francesco, "Francesco non ha più paura", ha coinvolto senza preavviso il pubblico presente in sala. I passi significativi del libro sono così stati letti da 19 leettori.

"Non posso parlarvi della paura se non con le emozioni – ha dichiarato l’autore - per questo vi ho fatto leggere, senza dirvi nulla prima. Risultato? Siete stati bravissimi ed avete sperimentato e superato la paura".