Il Futsal Vasto under 17 vince il girone e passa alla fase élite

Vittoria contro Civitella, primo posto nel girone e passaggio alla fase élite. E' stata una giornata da incorniciare quella di ieri per i ragazzi dell'under 17 del Futsal Vasto che, con il decimo successo in campionato, salgono a quota 31 punti e accedono alla fase successiva del campionato regionale di categoria.

Nella sfida con il Civitella Colormax la squadra di mister Porfirio è andata subito in vantaggio con Grosso. Poi un rocambolesco 1-1 prima del nuovo vantaggio biancorosso firmato Lombardi. Ancora un gol di Grosso per il 3-1 vastese e ospiti che accorciano le distanze andando al riposo sotto di un solo gol.

In avvio di ripresa Di Donato segna la rete del 4-2 e poi Lombardi quella del 5-2. Nel finale c'è l'ininfluente gol degli ospiti e la sfida si chiude sul 5-3.

Futsal Vasto primo del girone con dieci vittorie, un pareggio e una sconfitta e festa negli spogliatoi per questo primo traguardo raggiunto. Ora i vastesi si confronteranno con altre 5 formazioni abruzzesi in un girone all'italiana. Le prime due della fase élite si contenderanno in finale il passaggio alle fasi nazionali.