Colpo in trasferta della Sansalvese, il Casalanguida batte il San Buono. L’Odorisiana perde in casa

Ancora uno stop per neve per la Dinamo Roccaspinalveti che pur senza giocare continua a guidare la classifica del girone E di Seconda categoria. I biancoverdi oggi avrebbero dovuto ricevere il Perano, ma la neve dei giorni scorsi ha reso impraticabile il campo. Per lo stesso motivo non si è giocata Carunchio - Atletico Roccascalegna.

Nelle altre partite da registrare la vittoria esterna della Sansalvese che va a vincere sul difficile campo della Virtus Tufillo. Ad aprire le marcature è stato per gli ospiti Ciccotosto; i locali hanno pareggiato poi con Simone Carlitti. Lamberti nella ripresa mette a segno il rigore del 2 a 1 e Di Labio insacca per il 3 a 1 finale.

Sale il Casalaguida grazie alla vittoria interna contro il San Buono. I padroni di casa si impongono grazie alla doppietta di Antonio Del Vecchio per 2 a 1; i giallorossi hanno invece segnato con Pomponio.

Partita amara per l'Odorisiana tra le mura amiche contro il Tornareccio. Sotto di due reti nel primo tempo, i biancoverdi trovano la forza di pareggiare nella seconda frazione di gioco con William Stanisci al 60' e Giuseppe Di Giacomo al 75', ma a 5 minuti dalla fine arriva il gol vittoria degli ospiti.

LA 3ª GIORNATA DI RITORNO

Carunchio - Atletico Roccascalegna rinv.

Draghi San Luca - Fossacesia 90 0-3

Dinamo Roccaspinalveti - Perano rinv.

Casalanguida - San Buono 2-1

Virtus Tufillo - Sansalvese 1-3

Virtus Rocca San Giovanni - Sporting Altino 3-1

Odorisiana - Tornareccio 2-3

Di Santo Dionisio - Virtus Castel Frentano 3-0

LA CLASSIFICA

Dinamo Roccaspinalveti 37**

Fossacesia 90 36*

Virtus Castel Frentano 35

Perano 35**

Di Santo Dionisio 34**

Sporting Altino 31

Sansalvese 26

Casalanguida 24

Virtus Rocca San Giovanni 23

Atletico Roccascalegna 20***

Tornareccio 19*

San Buono 18

Carunchio 16**

Odorisiana 10

Virtus Tufillo 10*

Draghi San Luca 10**

* una partita da recuperare

** due partite da recuperare

*** tre partite da recuperare

LA PROSSIMA GIORNATA

Fossacesia '90 - Carunchio

Sporting Altino - Casalanguida

San Buono - Di Santo Dionisio

Tornareccio - Dinamo Roccaspinalveti

Sansalvese - Draghi San Luca

Virtus Castel Frentano - Odorisiana

Perano - Virtus Tufillo

Atletico Roccascalegna - Virtus Rocca San Giovanni