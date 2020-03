Al Futsal Vasto non basta il 3-0: l’Es Chieti agguanta il pari nel finale

Occasione sprecata per il Futsal Vasto che, nella 17ª giornata del campionato di serie C1, pareggia 3-3 con l'Es Chieti ultimo in classifica. I biancorossi nei primi quindici minuti si portano sul 3-0, con le reti di Colombaro (5'), Mileno (8') e Salvatore (15') ma poi, già nell'ultima parte del primo tempo, calano di intensità subendo il primo gol ospite. Si va al riposo sul 3-1. Nella ripresa, però, la squadra di mister Rossi subisce subito la rete del 3-2 su un errore di posizionamento difensivo e la partita si riapre.

Ci sono occasioni da una parte e dell'altra ma i biancorossi non riescono a chiudere la partita e così, al 28', i teatini agguantano il pareggio sfruttando il portiere di movimento. Allo scadere c'è il palo della squadra vastese con Gaspari ma il punteggio non cambia e le due squadre escono dal campo con un punto a testa. Sabato prossimo per il Futsal Vasto difficile trasferta in casa dello Sport Center Celano.

L'omaggio a Porfirio e Mileno. Al termine della partita la dirigenza biancorossa ha voluto festeggiare in modo speciale i due dirigenti e tecnici, bandiere del calcio a 5 vastese, Giampaolo Porfirio e Marco Mileno che, rispettivamente ieri e oggi, hanno compiuto 50 anni. Due maglie personalizzate come regalo per questo giro di boa importante e l'augurio di vivere ancora tanti anni nel segno della passione per il futsal.

La 17ª giornata

Area Aq - Free Time Aq 1-1

Futsal Vasto - Es Chieti 3-3

Hatria Team - Sport Center 4-9

Lisciani Teramo - Montesilvano 1-1

Magnificat - Atl. Sambuceto 2-6

Orione Avezzano - Antonio Padovani 2-2

riposa: Atl. Silvi

La classifica: 39 Atl. Sambuceto; 36 Free Time Aq; 34 Atl. Silvi; 29 Sport Center; 20 Hatria Team, Futsal Vasto, Lisciani Teramo; 18 Antonio Padovani; 15 Magnificat