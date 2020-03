A Porto San Giorgio la Vasto Basket centra la 15ª vittoria di fila

Si conclude con la vittoria della Ge.Vi. Vasto Basket la sfida testa-coda in calendario per la 15ª giornata di serie C silver. I biancorossi, impegnati in trasferta in casa della Virtus Porto San Giorgio, si sono imposti con il punteggio di 74-53 conquistando così la quindicesima vittoria consecutiva e rafforzando, ancora di più, il loro primato in testa alla classifica.

Senza storie la sfida in terra marchigiana per i vastesi che hanno visto il rientro in campo di capitan Ierbs che procede spedito verso il completo recupero dopo l'infortunio che l'ha tenuto a lungo fermo ai box. La Vasto Basket si è imposta sin dal primo parziale controllando poi agevolmente il match e con Gesmundo che ha potuto sfruttare al meglio le rotazioni utilizzando tutti gli uomini a sua disposizione.

Domenica si tornerà in campo al PalaBCC per la terz'ultima sfida della stagione regolare contro il Torre Spes. L'obiettivo è continuare a vincere per allungare la positiva striscia di successi e guadagnare altri punti (ora sono 30) per approcciare al meglio fase a orologio e, poi, playoff promozione.

Virtus Porto San Giorgio - Vasto Basket 53-74 (11-19/27-39/42-65/53-74)

Porto San Giorgio: Glineur 15, Cinti 5, Tizi 6, Matviychok 0, Antonini 13, Guenci 2, Treggiari 8, Mancinelli 6, Pazzi 0, Egobobawaye ne. Coach: Romano

Vasto Basket: Fontaine 22, Flocco 0, D'Annunzio 0, Di Tizio 10, Di Rosso N. 10, Ierbs 0, Ucci 4, Oluic 12, Ciampaglia 11, Di Rosso L. 0, Peluso 3, Cicchini 0. Coach: Gesmundo