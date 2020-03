Il 26 gennaio la premiazione del concorso "Un poster per la pace"

Si svolgerà sabato 26 gennaio dalle ore 16, nella sala conferenze della Banca di Credito Cooperativo di San Salvo in via Duca degli Abruzzi, la premiazione per la 31ª edizione del concorso internazionale Un Poster per la Pace. La manifestazione è organizzata dal Lions Club San Salvo del presidente Claudio de Nicolis.

Il concorso ha dato la possibilità ad oltre duecento ragazzi delle scuole medie inferiori di San Salvo e Fresagrandinaria di esprimere la loro visione della pace attraverso il disegno. Il tema per l’anno 2018/19 è stato la “La solidarietà è importante”.

Il primo classificato per San Salvo e il primo classificato per Fresagrandinaria parteciperanno alla selezione a livello distrettuale avendo la possibilità di arrivare tra i 23 finalisti premiati a livello mondiale con un assegno di 500 dollari mentre il vincitore del primo premio internazionale riceverà 5mila dollari e avrà diritto a un viaggio con il presidente del club sponsor e due familiari alla cerimonia di premiazione che si terrà in occasione della giornata Lions presso la sede delle Nazioni Unite.

La manifestazione è stata organizzata per il Lions Club San Salvo dall’officer Emanuele Cieri grazie anche all’enorme lavoro dei professori Orlando Raspa e Leonarda Moscato.