Alessandro Leone presenta il suo libro "Francesco non ha più paura"

Domenica 27 gennaio, alle ore 18.30, Alessandro Leone presenterà “Francesco non ha più paura”, il suo ultimo divertente romanzo su San Francesco. L'appuntamento, con la presenza dell'autore, si svolgerà alla Libreria Mondadori di Vasto, in via Circonvallazione Histoniense 3/A.

"Trattandosi di un libro sulla paura e sul timore di vivere, mali della nostra epoca, è sconsigliata la partecipazione per chi ha paura… di ridere", scrive l'autore che, come sempre accade nelle sue presentazioni, non mancherà di coinvolgere il pubblico nel corso della serata.