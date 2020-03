Marilena Gizzi e Angela Varanelli protagoniste del talent show dedicato ai wedding planner

Nove wedding planner provenienti da tutta Italia sono i protagonisti del nuovo talent show che, da domenica 27 gennaio, sarà online su Youtube. The Wedding School nasce da un'idea di Angelo Garini, eclettico architetto, wedding planner ed event designer che ha scelto di utilizzare il canale web perchè "è un modo diretto e indipendente per comunicare con i millennial" [GUARDA L'INTERVISTA]. E poi "la tv oggi ha dinamiche, soprattutto nei talent show, che non condivido. Credo che tutti i partecipanti si mettano in gioco, ci mettono il cuore. Non volevo che ci fosse maleducazione e supponenza di chi insegna verso chi deve imparare".

Tra i nove concorrenti in gara, che si affronteranno in prove singole e di squadra, ci sono due wedding planner vastesi. Si tratta di Marilena Gizzi, che ha creato la sua agenzia (G-Eventi) a Vasto, e Angela Varanelli, che lavora a Pescara dove sta per creare una nuova realtà insieme ad una collega.

Le due professioniste vastesi - che si sono ritrovate a condividere questa esperienza dopo aver seguito diversi percorsi di selezione - hanno partecipato alle riprese sul Lago Maggiore, cimentandosi nelle prove proposte dal talent show. "E' stata un'esperienza bella e intensa - racconta Marilena Gizzi -. Alcuni di noi lavorano già in questo settore, altri si stanno avvicinando a questo mondo. Però tutti sono riusciti a mettere in campo le loro qualità rispetto all'obiettivo dato". Anche per Angela Varanelli è stata "un'esperienza molto intensa. E' stato molto positivo il confronto con Angelo Garini, un punto di riferimento assoluto per il nostro settore. Ho apprezzato anche l'aspetto umano di questa esperienza, si è creato un bel gruppo che porterà anche a collaborazioni lavorative".

Quello voluto da Garini è un format in cui non c'è la tensione tipica del mondo dei talent e reality show. "C'è stata grande attenzione al lavoro di squadra, non è mai stata una sfida uno contro uno - spiega Marilena Gizzi - e poi molti confronti con gli sposi con cui abbiamo interagito". Non è mancato il rapporto con professionisti di alto livello del settore. "Per tutti è stata una crescita formativa - sottolinea Angela Varanelli -. E, nei momenti delle eliminazioni, c'era sempre un gran dispiacere".

La presentazione dei concorrenti [GUARDA]

Da domenica, sul canale youtube di Garini [GUARDA], verranno pubblicate le puntate in cui si entrerà nel vivo del talent show e, al termine della serie, si potrà scoprire il vincitore.