Sorridono le giovanili del Futsal Vasto: convincenti successi per under 19 e under 17

Turno molto positivo per le formazioni giovanili del Futsal Vasto, impegnate nei rispettivi campionati di categoria. Le squadre under 17 e under 19 hanno conquistato due belle vittorie in partite non semplici, mentre l'under 15 ha osservato un turno di riposo. Il settore giovanile della società biancorossa ha raccolto anche la soddisfazione delle convocazioni in rappresentativa under 15 di Menna, Masciulli e Porfirio (impegnati lunedì) e Aquilano e Marino che saranno con l'under 17 oggi a Città Sant'Angelo.

Campionato under 19 | Futsal Vasto - Teramo 5-4

Vittoria al cardiopalma per la squadra di mister Giacomucci che, nel corso della partita, non si è mai persa d'animo andando a conquistare tre punti importanti. Nella prima frazione i vastesi vanno sotto, trovano il momentaneo pareggio con Capezio ma poi subiscono ancora un gol e vanno in svantaggio negli spogliatoi. Nella ripresa è ancora Capezio a riportare la situazione in parità ma c'è ancora un gol per i teramani che tornano avanti a 15' dal termine. Il Futsal Vasto ci prova con il portiere di movimento ma subisce anche il 4-2 ospite. Mister Giacomucci sfrutta al meglio il timeout per riordinare le idee ai suoi che segnano tre gol in cinque minuti con Capezio (tripletta per lui) e due volte con Berardino, andando a chiudere sul 5-4.

Campionato under 17 | Città di Chieti - Futsal Vasto 1-3

Importante successo in trasferta per un Futsal Vasto che, con determinazione, concentrazione e concretezza, espugna il palasport di Bucchianico, campo del Città di Chieti. I biancorossi vanno subito in vantaggio, dopo 3', con Marino. Poi la gara è equilibrata e ben giocata dalle due squadre. Al riposo i vastesi sono avanti 1-0. Nella ripresa i neroverdi provano a spingere alla ricerca del pareggio. A metà ripresa il Chieti ci prova con la carta del portiere di movimento su cui i ragazzi di mister Porfirio riescono a difendere bene. I baby biancorossi sono anche bravi a recuperare palla e andare a punire, con Aquilano e Lombardi, al 50' e 51'. Gara virtualmente chiusa e rete dei padroni di casa nel finale che è ininfluente per il risultato finale. Finisce 3-1 con grande soddisfazione del Futsal Vasto.