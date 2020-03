Un percorso per accompagnare i bambini nel conoscere le proprie emozioni

Il 19 gennaio 2019 alle ore 18 presso la sala Aldo Moro a Vasto, è stato presentato il percorso esperenziale “Le mie emozioni, conoscerle per riconoscermi”. La realizzazione di questo progetto è nata dalla collaborazione tra la dirigente della scuola dell'infanzia paritaria Bianconiglio, Chiara Bucci, e Stella Rapino, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale e practitioner in EMDR.

Il percorso esperenziale è rivolto ai bambini della scuola primaria e dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia. I partecipanti, conosceranno le proprie emozioni, impareranno a gestirle e a comunicarle agli altri (pari e/o adulti). I bambini saranno protagonisti nei laboratori musicali, teatrali, psicomotori, manipolativi e grafico-pittorici. L’aspetto innovativo di questo percorso esperenziale è che la dott.ssa Stella Rapino condurrà l’EMDR di gruppo in ambito preventivo, con la finalità di aumentare la consapevolezza delle proprie emozioni e l’identità del sé e rafforzare l’autostima.

In apertura dell'incontro ci sono stati gli interventi del sindaco di Vasto, Francesco Menna, e dell'assessore all'istruzione Anna Bosco. Presenti anche il vicesindaco Giuseppe Forte, il consigliere comunale Elio Baccalà e la dirigente scolastica della Nuova Direzione Didattica, Concetta Delle Donne.

Nell'incontro, Antonella Palazzo, pediatra presso l’Ospedale S.Pio di Vasto, ha illustrato gli aspetti psicosomatici nell’infanzia. Stella Rapino, ha parlato dell’importanza di educare i bambini a conoscere, gestire e comunicare le proprie emozioni, ha illustrato il metodo psicoterapeutico EMDR e come condurrà il laboratorio sulle emozioni e l’autostima con l’EMDR di gruppo. Hanno relazionato Stefania Pascali, attrice ed esperta in tecniche teatrali e Roberta Ciancio, Suzuki Ece and Piano Teacher, che hanno illustrato come condurranno i laboratorio teatrale e musicale. Al termine si sono esibiti i piccoli artisti dell’associazione culturale "Il Golfo delle Idee", diretti dalla presidente Maria Grazia Pezzuto e presentati dalla bravissima Loredana Lammanda, che hanno emozionato il pubblico presente.