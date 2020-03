Lacanale (Lega): "Salvini a Vasto, bene l’organizzazione. Ora al governo della Regione"

Volevo ringraziare tutte quelle persone che in due giorni si son fatte carico di questo evento importante per la nostra città, l'arrivo del nostro Segretario Federale e Ministro degli interni Matteo Salvini e tutta la classe dirigente regionale della Lega. Non è stato semplice preparare tutto in breve tempo, ma con tanti e uomini e donne di buona volontà, persone umili e disponibili, è andato tutto per il verso giusto. Ho riscontrato un ottimo spirito di squadra, perché è sempre la squadra che vince". Il coordinatore della Lega di Vasto, Michele Lacanale, è soddisfatto dell'organizzazione del comizio di Matteo Salvini in piazza Diomede e attacca il governo regionale di centrosinistra.

"Voglio ricordare - scrive in una nota - che nella Regione Abruzzo la gestione D'Alfonso, con i suoi collaboratori e 'derivati', ha lasciato solo malcontento e disastri ovunque. I temi sono tanti, a partire dalla sanità e lo stato nella quale versa, per finire alla sicurezza, al turismo, all'agricoltura, al lavoro, senza tralasciare le zone terremotate con i suoi abitanti lasciati soli e dimenticati nel gelo delle casette provvisorie; nel frattempo i buonisti di sinistra pensano ancora a fare 'carità' altrove, lucrando sul principio della 'falsa accoglienza'. Il decreto sicurezza e immigrazione riporterà il giusto equilibrio in tutto il paese, riportando legalità, giustizia, sicurezza e tranquillità ai cittadini. Il 10 febbraio è alle porte,ridiamo voce al popolo abruzzese votando per il cambiamento e liberandoci definitivamente dal catastrofico governo regionale degli ultimi anni".