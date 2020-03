Furto al panificio, indagini nel massimo riserbo. Si stringe il cerchio attorno ai malviventi

Dopo gli utimi due raid nel giro di tre giorni in poche centinaia di metri, gli investigatori vogliono chiudere il cerchio prima possibile. Per evitare che i ladri possano tornare a colpire.

Sabato sera l'irruzione nell'agenzia di scommesse Planetwin 365 sulla circonvallazione Istoniense, ieri nel panificio Lo Sfizio, in via Cardone. Nel primo raid, il proprietario ha disarmato il rapinatore e lo ha messo in fuga. Ieri sera, invece, il ladro ha arraffato tutta la cassa approfittando del fatto che, in quel momento, il titolare si trovava sul retro.

È probabile che il malvivente non fosse solo, ma avesse un complice ad aspettarlo fuori dal negozio. E non è un'ipotesi da scartare quella secondo cui entrambi i raid abbiano lo stesso autore, né che a seminare il panico da settimane nelle attività commerciali possano essere le stesse persone.

La polizia cerca immagini di videosorveglianza che possano fornire indizi sull'identità. "Ci stiamo lavorando", si limita a dire il commissario capo Fabio Capaldo, dirigente del Commissariato di via Bachelet, che non fornisce informazioni sull'eistenza di eventuali sospettati. Bocche cucite per evitare fughe di informazioni che possano pregiudicare le indagini.