Tennistavolo: pioggia di medaglie per gli atleti vastesi nel torneo regionale

Domenica si è tenuto presso la palestra del centro sportivo "San Gabriele", il penultimo torneo regionale predeterminato di tennistavolo. Nonostante la folta partecipazione proveniente da ogni provincia d’Abruzzo gli atleti vastesi hanno dato bella mostra di se aggiudicandosi molte delle gare in programma. La gara maschile dei giovanissimi è andata al giovane vastese Christopher Ronzitti che ha affrontato in finale Andrea Mancini entrambi players locali. La gara di 5° categoria femminile se l’è invece aggiudicata Maria Chiara Trombetta (TT Vasto). A Margherita Cerritelli invece è andata quella di 4° cat. F /5° Cat. M assoluta che si è aggiudicata battendo in finale un altro pongista vastese, Franco Giuliani. La Cerritelli si aggiudica anche la gara femminile Allievi. La gara Maschile Allievi è invece andata a Niccolò Di Santo della Polisportiva San Gabriele.

A Paolo Caserta, altro atleta in forza al Tennistavolo Vasto, è andata invece la gara di 4° categoria Maschile mentre la gara di 6° categoria è stata vinta da Marco Di Benedetto del Tennistavolo Montesilvano su Davide Pascucci del Tennistavolo Guardiagrele.

Nel Doppio si è imposta invece la coppia tutta pescarese Gatti-Marra sul duo composto dall’Ascolano Renato Zardi in coppia sempre con la Cerritelli. Zardi si è poi aggiudicato anche la gara veterani svoltasi in conclusione della manifestazione. I Tornei regionali per il momento subiranno una pausa durante la quale la Federazione regionale sarà impegnata nella prosecuzione dei Campionati regionali e nella partecipazione alle manifestazioni giovanili della Coppa delle Regioni, dei Campionati Italiani e del Ping Pong Kids. A fine Maggio come sempre è prevista la “Coppa Abruzzo” che quest’anno si terrà dopo tanti anni proprio nella Città di Vasto.