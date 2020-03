Sandra Tana: Il mondo del lavoro è in continua evoluzione e… i sogni possono trasformarsi in realtà

Sabato 26 gennaio, alle 17.30, presso la Sala Comunale Aldo Moro di Vasto (ex Palazzi scolastici), verrà presentato l’evento “Certezza e lavoro” dell’azienda Forever Living Products (FLP).

Da circa 3 anni, la FLP, tramite i suoi incaricati e in collaborazione con varie amministrazioni comunali che hanno condiviso questo progetto, propone una seria e concreta opportunità lavorativa, aiutando tante persone a migliorare il loro benessere fisico. Altro importante obiettivo di FLP è di sviluppare mediante una attenta e rigorosa formazione professionale, nuove figure manageriali utilizzando il Network marketing (NWM). A promuovere l’appuntamento in città è Sandra Tana, agente di commercio vastese nel settore dei marmi e graniti. “Ho imparato ad apprezzare il commercio sin da bambina grazie all’attività portata avanti con successo da mio padre. Ho conosciuto il network marketing circa 28 anni fa e ne sono rimasta subito affascinata, perché presentava i soli vantaggi del commercio tradizionale senza le relative problematiche. Nel 2014 ho incontrato questa azienda grazie ad una mia amica che è diventata la mia sponsor ma ho iniziato 2 anni fa a fare l’attività".

Il NWM, nato negli Stati Uniti nei primi anni quaranta, è un sistema di lavoro ormai collaudato positivamente da milioni di persone in tutto il mondo e fa parte del grande sistema della vendita diretta che, in Italia, è regolamentata dalla Legge nr.173/2005 e permette di beneficiare di molteplici vantaggi, sia fiscali che previdenziali.

"Sabato 26 gennaio,- spiega Sandra Tana - parleremo brevemente di un’impresa familiare nata in America nel 1978 che ha deciso di rimanere tale proprio per continuare a trasmettere al mercato quella identità di azienda seria e corretta, legata alle persone, dove tutti lavorano insieme per lo stesso scopo”. Sicuramente colui che ha avuto questa grande idea non avrebbe mai immaginato che quella azienda familiare sarebbe arrivata oggi a essere presente in 160 nazioni, il che significa 160 Ministeri della salute con regole e metodi diversi che hanno dato le proprie approvazioni per poter far si che i prodotti della FLP potessero essere commercializzati a livello mondiale.

"In questo incontro, non parleremo di commercializzare qualcosa ma parleremo del progetto di lavoro rivolto non solo ai giovani ma anche a coloro che hanno perso la fonte del loro reddito dopo 20/30 anni di attività, a coloro che vogliono incrementare le proprie entrate con un secondo lavoro o a intraprenderne uno nuovo, insomma a tutti coloro che vogliono realmente migliorare la propria vita lavorativa. Inoltre scoprirete con stupore e con piacere, che quest’attività, senza saperlo voi la state già facendo ma…. gratuitamente!

Il nostro possiamo considerarlo un lavoro sicuro? Assolutamente sì e, possiamo considerarlo anche a tempo indeterminato perché lavoriamo in un settore, salute e benessere, che da sempre non conosce crisi. Inoltre la FLP è associata Avedisco (Associazione Vendita Diretta Servizio Consumatori) e ha sottoscritto lo statuto e le norme di comportamento che Avedisco ha adottato e che tutela sia l’azienda, sia gli incaricati e i clienti.

Relatori dell’incontro di sabato 26 gennaio saranno Giancarlo Negri, A.D. Forever Living Products Italy, Jlenia Raisa, Diamond Sapphire Manager e Sandra Tana. “Ho deciso di organizzare, insieme al mio gruppo, questo incontro a Vasto per comunicare questa nuova realtà. Siete invitati tutti a partecipare. Vi aspetto!”.