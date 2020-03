In A1 Gaia Smargiassi protagonista con il Norbello nella vittoria contro l’Athletic Club

La serie A1 di tennistavolo femminile si è ritrovata ieri, domenica 20 gennaio, a Castel Goffredo per il concetramento in cui sono state disputate la 4ª e 5ª giornata di ritorno. Al Palatennistavolo "Elia Mazzi" è scesa in campo anche Gaia Smargiassi con il suo Tennistavolo Norbello - Comuni del Guilcer per due sfide avvincenti.

La formazione sarda ha ottenuto una preziosa vittoria per 4-1 nella sfida con la formazione genovese delll'Athletic Club. Assoluta protagonista è stata l'ucraina Diana Styhar "che ha superato per 3-2 la cubana Idalys Lovet Valdes e la belga Margo Degraef - si legge sul sito Fitet -. La polacca Magdalena Sikorska si è imposta senza giocare contro Tatiana Steshenko".

Dopo aver perso con Margo Degraef, Gaia Smargiassi (numero 50 del ranking) ha conquistato una stupenda vittoria per 3-2 contro la forte italo-russa Zoya Suprunova (n.19 del ranking). Un successo conquistato con grande carattere e che ha fatto meritare alla 14enne vastese i complimenti degli addetti ai lavori.

Nel match del pomeriggio, invece, le norbellesi si sono dovute arrendere al Castel Goffredo primo in classifica perdendo 4-1. Dal sesto concentamento della stagione il Norbello torna a casa con il 5° posto in classifica e si prepara all'appuntamento del 10 febbraio co la 6ª e 7ª giornata di campionato in cui serviranno punti per guadagnarsi la permanenza nella categoria. Tra venti giorni Gaia Smargiassi e compagne affronteranno Vallecamonica e Torino, ultime due della classifica, con l'obiettivo di conquistare risultati positivi.