Il Vasto Marina affonda il San Salvo: 5 a 0. Il Casalbordino vola: 1 a 0 contro la Val di Sangro

Finisce con un pesante 5-0 il derby di promozione tra Bacigalupo Vasto Marina e U.S. San Salvo. Partita dominata dai locali con i biancazzurri di mister Ciavatta che sembravano la brutta copia della squadra scesa in campo 7 giorni fa.

La prima occasione degli ospiti arriva dopo 8’: punizione di Cesario dai 20 metri e palla che sfiora l’incrocio dei pali. Passano 120 secondi e sul tiro di Letto la traversa salva Cialdini. Al 13’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Cernaz arriva D’Adamo che di testa sigla il vantaggio. Al 16’ arriva il 2-0 della Bacigalupo Vasto Marina che porta la firma dell’ex Stafa bravo a infilare sotto le gambe Cialdini. Al 21’ gli ospiti provano ad affacciarsi in avanti con un timido colpo di testa di Costantini, sugli sviluppi di un corner, parato da Marconato. Al 27’ ancora Stafa va vicino al gol ma Cialdini è bravo a deviare in angolo la conclusione. A due minuti dal termine della prima frazione arriva il 3-0: Balzano entra in area ma la sua conclusione ribattuta da Cialdini finisce sui piedi di Letto che non sbaglia. A inizio ripresa ci provano gli ospiti con D’Ottavio che ben servito da D’Alessandro si inserisce bene ma la sua conclusione finisce alta. Al 63’ Cialdini è super a respingere la conclusione a tu per tu di Balzano. Al 65’ Di Tella sbaglia il retropassaggio, Cesario ne approfitta e realizza il 4-0.

Quattro minuti dopo Stafa da buona posizione calcia in porta con la sfera che colpisce il palo e finisce in rete per il 5-0 definitivo.

La Bacigalupo Vasto Marina continua a restare salda al secondo posto in attesa che il Lanciano capolista scenda in campo alle 18 contro il S. Anna.

Continua a tenere il passo anche il Casalbordino, terza forza del campionato, che vince di misura contro la Val di Sangro grazie alla rete di Bangura: 1 a 0 il finale.