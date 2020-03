Dinamo Roccaspinalveti frenata a San Salvo. Di Marco firma il colpaccio esterno del Casalanguida

Dinamo Roccaspinalveti bloccata a San Salvo. La capolista impatta 2 a 2 in una partita tutt'altro che scontata contro la Sansalvese. Il match si sblocca subito grazie a una gran rete di Lamberti per i padroni di casa, ma gli ospiti biancoverdi reagiscono e ribaltano il risultato con Fiermonte e Ramundo. Tutto finito? No, Fizzani da distanza siderale segna lo splendido gol del definitivo 2 a 2.

I roccolani restano in testa grazie al colpaccio del Casalanguida a Castel Frentano. I biancazzurri tornano con tre punti dalla difficilissima trasferta grazie a una rete del loro giocatore di maggior talento, Giuseppe Di Marco: 1 a 0 il finale.

Il San Buono, dopo la vittoria nel recupero, impatta in casa con lo Sporting Altino: 1 a 1 firmato da D'Adamio. Male le altre del territorio. Nell'anticipo di ieri il Carunchio ha rimediato una sconfitta interna per 2 a 0 contro la Virtus Rocca San Giovanni.

La Virtus Tufillo torna con un pesante passivo da Fossacesia (5 a 0) e l'Odorisiana perde con la seconda della classe, il Perano per 3 a 1 (Nicola Del Giango per gli ospiti).

Non si sono disputate per le condizioni meteo Tornareccio - Di Santo Dionio e Atletico Roccascalegna - Draghi San Luca.

LA 2ª GIORNATA DI RITORNO

Virtus Castel Frentano - Casalanguida 0-1

Tornareccio - Di Santo Dionisio rinv.

Sansalvese - Dinamo Roccaspinalveti 2-2

Atletico Roccascalegna - Draghi San Luca rinv.

Perano - Odorisiana 3-1

San Buono - Sporting Altino 1-1

Fossacesia 90 - Virtus Tufillo 5-0

Carunchio - Virtus Rocca San Giovanni 0-2 (ieri)

LA CLASSIFICA

Dinamo Roccaspinalveti 37*

Virtus Castel Frentano 35

Perano 35*

Fossacesia 90 33*

Di Santo Dionisio 31**

Sporting Altino 31

Sansalvese 23

Atletico Roccascalegna 20**

Virtus Rocca San Giovanni 20

Casalanguida 18

San Buono 18

Tornareccio 16*

Carunchio 16*

Odorisiana 10

Virtus Tufillo 10*

Draghi San Luca 10**

* una partita da recuperare

** due partite da recuperare

LA PROSSIMA GIORNATA

Carunchio - Atletico Roccascalegna

Draghi San Luca - Fossacesia 90

Dinamo Roccaspinalveti - Perano

Casalanguida - San Buono

Virtus Tufillo - Sansalvese

Virtus Rocca San Giovanni - Sporting Altino

Odorisiana - Tornareccio

Di Santo Dionisio - Virtus Castel Frentano