Lezione di educazione civica in Comune per i bambini della scuola di via Ripalta

Gli alunni delle classi quinta A e quinta B della scuola primaria di via Ripalta dell’Istituto comprensivo n. 2 hanno fatto visita in municipio per incontrare il sindaco Tiziana Magnacca.

Lezione di educazione civica nel corso della quale hanno approfondito la gestione dell’ente comunale e le sedute del consiglio alla presenza del presidente Eugenio Spadano.

“È sempre una grande gioia poter ricevere gli alunni e avere la possibilità di illustrare ciò che accade nel palazzo comunale. I giovani devono potersi avvicinare alle istituzioni con fiducia per conoscerle meglio nella consapevolezza che è un dovere per ogni cittadino informarsi su quanto accade in Comune”.

Gli alunni erano accompagnati dagli insegnanti Ernestina Vicoli, Mirella De Dominicis, Mirella Nozzi e Luca Baldassarre.