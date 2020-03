Rapina a mano armata al Blue Bar di San Salvo: portata via la cassa

Ancora una rapina a mano armata nel territorio. Poco prima delle 22 in due hanno colpito al Blue Bar di via San Rocco a San Salvo.

Dalle primissime informazioni pare che in due siano entrati armati di pistole intimando alla dipendente presente in quel momento di aprire la cassa (in italiano senza inflessioni particolari) e ai clienti presenti al momento di stare calmi; il titolare era assente. Gli stessi l'hanno poi staccata e portata via insieme ai soldi dei Gratta e vinci fuggendo a bordo di un'auto. Fuori pare ci fossero altri complici in attesa; in totale sono 4 i malviventi entrati in azione.

I militari della locale stazione sono intervenuti sul posto per raccogliere informazioni; altre pattuglie stanno effettuando controlli su tutto il territorio.

L'azione si è svolta rapidamente e la dinamica ricorda molto le recenti rapine al Punto Blu del casello autostradale di Vasto Nord [LEGGI] e ancora prima al Sushi Ciao di Vasto Marina [LEGGI]; solo domenica scorsa un altro bar sansalvese era stato colpito da malviventi, il Cafè Noir di via Montegrappa.