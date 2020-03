San Salvo, accordo Comune-"Mattioli": studenti espulsi potranno svolgere lavori socialmente utili

Gli studenti sottoposti a sanzioni disciplinari superiori a 15 giorni con l’allontanamento dalla scuola potranno svolgere un percorso di recupero all’interno del Comune di San Salvo. È questo in sintesi il contenuto del protocollo d’intesa, approvato dalla giunta comunale, che verrà sottoscritto con l’Istituto d’istruzione superiore "Mattioli" di San Salvo per l’attuazione di percorsi formativi alternativi o contestuali alle sanzioni disciplinari che riguarderanno gli studenti.

L’obiettivo di questo accordo è illustrato dal sindaco Tiziana Magnacca: “Vogliamo con questa iniziativa evidenziare la funzione educativa della sanzione disciplinare con il recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e ambientale a tutto vantaggio della comunità nella quale frequentano le scuole superiori. Abbiamo trovato piena sintonia con la dirigente Costantini per un’intesa che avrà una durata di tre anni”.

La dirigente Annarosa Costantini evidenzia come l’attuazione di percorsi formativi alternativi o contestuali alle sanzioni disciplinari possa essere coordinata con la famiglia, con i servizi sociali e, se necessario con l’autorità giudiziaria, “per promuovere un pieno recupero educativo che miri alla all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica”.

La notizia arriva dopo gli ultimi episodi all'interno dell'istituto come quello che ha visto un professore ferito a un occhio per lo scoppio di una miccetta in aula.

Il Comune di San Salvo, spiega una nota dell'ente, si dovrà impegnare a fornire eventuali apparecchiature e attrezzature oltre a individuare un tutor per seguire il percorso dello studente nel periodo stabilito.