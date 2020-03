Nella sede Cai di Vasto l’incontro con l’alpinista Cristiano Iurisci

Sabato 19 gennaio 2018, alle ore 18.00, presso la sede del CAI di Vasto in via delle Cisterne 4, l'alpinista Cristiano Iurisci presenta il suo libro Passi di V° - 143 itinerari di alpinismo dal III° al V°. Cristiano Iurisci è l’alpinista dell’Appennino. È soprattutto un esploratore che con occhi del pioniere desidera “conoscere ciò che non si conosce, ciò che è incognito o ciò che è una incognita”. Esplorare per lui “non necessariamente coincide con ciò che è realmente inesplorato ma è anche trovare gli stazzi che usavano gli antichi pastori, o magari ripercorrere antichi sentieri, cercare una pianta rara, una grotta, una cascata, un ghiacciaio remoto”.

Con gli occhi di un sognatore ha esplorato i luoghi più misteriosi e sconosciuti dell’Appennino sfatando l’idea che le montagne dell’Appennino siano “collinette” e le Alpi siano vera montagna perché, come lui stesso asserisce “ fare alpinismo in Himalaya è oggettivamente diverso che farlo sulle Alpi, così come fare alpinismo in Appennino è diverso dal farlo sulle Alpi, ma pur sempre di alpinismo si tratta. Quando la fantasia corre, si possono trovare condizioni di ghiaccio e misto assolutamente paragonabili alle più blasonate pareti alpine".

È infatti sull’Appennino che Cristiano Iurisci ha aperto tantissime vie “alpine” o, comunque, vie non meno importanti sotto il profilo del grado di difficoltà e dell’imponenza del paesaggio rispetto a quelle certamente più conosciute e frequentate della Alpi o di altri massicci montuosi!

A Iurisci non interessa fregiarsi di cime blasonate, i suoi occhi vogliono conoscere e meravigliarsi davanti a ciò che ancora di misterioso e sconosciuto esiste nelle montagne appenniniche: “cime, pareti strapiombanti, valli ricche di foreste tra cui si nascondono storie mai svelate completamente”. È con gli occhi e con il cuore del sognatore che egli guarda e percorre questi luoghi. Le immagini presentate e le storie avvincenti ad esse legate cattureranno l’attenzione dell’ascoltatore facendo vibrare le corde più profonde della propria sensibilità!

L’appuntamento è per sabato 19 alle ore 18.00 presso la sede del CAI di Vasto in via delle Cisterne 4.

La cittadinanza tutta è invitata ad intervenire!

Gianni Colonna

addetto stampa CAI Vasto