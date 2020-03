A San Salvo l’incontro "Patologie dell’apparato urinario maschile e femminile"

Sabato 19 gennaio (ore 17.00) nella sala "Leone Balduzzi" della Porta della Terra a San Salvo il Centro TFM con il patrocinio del comune di San Salvo organizza l'incontro pubblico "Patologie dell’apparato urinario maschile e femminile".

Relatori saranno il dottor Luca Cindolo urologo e il dottor Alessio Faieta uroriabilitatore, modererà l’incontro il dottor Franco Della Pelle direttore del Centro TFM.

Il Centro TFM, ha voluto fortemente questo incontro, per poter affrontare un tema importante per la salute degli uomini e delle donne del nostro territorio. Il dottor Luca Cindolo, che da pochi mesi ha lasciato l’ospedale San Pio di Vasto, ora in forze presso la Casa di Cura Villa Stuart a Roma, continua il suo lavoro nel Vastese presso la nostra struttura di via Sandro Pertini con il dottor Alessio Faieta.

I disturbi dell’apparato urinario sono purtroppo diffusi in tutte le fasce di età, parlarne, affrontarli in un incontro pubblico è un primo passo per fornire informazioni chiare.