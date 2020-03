Il saluto del Circolo Tennis Vasto a Gino Naglieri: "Abbiamo perso una persona speciale"

Lo scorso 11 gennaio ha concluso la sua vita terrena Luigi Naglieri, per tutti Gino, storico custode del Circolo Tennis Vasto. Sempre disponibile e con la battuta pronta è stato una figura preziosa per gli sportivi vastesi, non solo per i tennisti ma per i tanti podisti che frequentano il parco Muro delle Lame e che hanno avuto modo di incontrarlo.

Il presidente del CT Vasto "Antonio Boselli", Eugenio Spadano, il direttivo e i soci, hanno voluto dedicare a Gino un ultimo pensiero di saluto a Gino, "una persona speciale che per più di 30 anni è stato custode del Circolo".

Gino era in pensione da alcuni anni ma la sua presenza nel Circolo c’era, sia per dare consigli tu­tte le volte che gli­eli si chiedeva, sia per passare del tem­po con gli amici di una vita, ossia tutti i soci. È stato un ese­mpio di disponibilit­à, impegno, um­iltà e generosità. Gino era amato dai soci del Circolo, dai maestri e dai bamb­ini della scuola ten­nis e da tutte le pe­rsone che venivano a contatto con lui.

In lui il Circolo Tennis si riconosceva e lui era l’immagine del Circolo. Gino mancherà a tut­ti, ma ciò che lui ha lasciato non verrà mai dimenticato e servirà da esempio a quanti amano il tenn­is e anche a quanti amano il gusto della vita. A lui e alla sua fa­miglia un grazie per averlo avuto con noi e per avere interp­retato fino in fondo il ruolo di persona sensibile e altruis­ta, permettendo ad altre persone di vive­re con ciò che lui ha donato".