La Vastese cade in casa della Sammaurese

Sconfitta esterna per la Vastese nella 21ª giornata del campionato di serie D. I biancorossi di mister Montani hanno perso 2-1 in casa della Sammaurese che, dopo aver segnato un gol per tempo, è riuscita a resistere quando la Vastese - in rete con Shiba a un quarto d'ora dalla fine - ha tentato la rimonta.

I romagnoli hanno trovato il vantaggio al 12' del primo tempo con Louati e poi, al 20', hanno raddoppiato con Zuppardo. Per la Vastese il tentativo di reazione è arrivato troppo tardi con la rete di Shiba che non è servita per portare punti a casa. I biancorossi scendono al 10° posto e mercoledì, nel turno infrasettimanale, ospiteranno una Sangiustese che viaggia nella zona playoff e a caccia di una vittoria dopo il pareggio odierno con l'Isernia.

Sammaurese - Vastese 2-1

(12’ Louati, 20’st Zuppardo, 32’st Shiba)

Sammaurese: Baldassarri, Maioli, Sapucci, Rosini, Santoni, Lombardi N., Lombardi L., Scarponi, Zuppardo, Bonandi, Louati. A disposizione: Hysa, Soumahini, Giua, Alberighi, Maggioli, Merciari, Errico, Diop, Buscè. All.: Mastronicola

Vastese: Patania, De Meio, Mataloni (1’st Di Giacomo), Capellupo (25’st Stivaletta), Sbardella, Del Duca, Kone (1’st Iarocci), Russo (1’st Fiore), Shiba, Palestini, Leonetti. A disposizione: Selva, Palumbo, Ferrara, Cicerello, Di Rienzo. All.: Montani

Arbitro: Davide Gandino di Alessandria (Vitale di Salerno e Dell’Isola di Sapri)

La 21ª giornata

Francavilla - Campobasso 1-2

Avezzano - Montegiorgio 0-1

Forlì - Savignanese 1-1

Recanatese - SN San Nicolò 0-2

Sangiustese - Isernia 1-1

Santarcangelo - Jesina 0-1

Castelfidardo - Giulianova 1-1

Sammaurese - Vastese 2-1

Matelica - Pineto (23 gennaio)

O.Agnonese - RC Cesena (30 gennaio)

La classifica: 47 RC Cesena*; 40 Matelica*; 36 SN Notaresco; 34 Sangiustese*; 33 Recanatese, Pineto*; 31 Francavilla; 29 Montegiorgio; 28 Sammaurese; 26 Vastese; 25 Savignanese, Giulianova*; 24 Campobasso*; 23 Jesina; 21 Santarcangelo; 20 Forlì*; 18 isernia*, Avezzano; 17 O. Agnonese**; 13 Castelfidardo. *una partita in meno **due partite in meno