Il 2019 della Vasto Basket parte nel migliore dei modi: ecco la 13ª vittoria consecutiva

Ancora una vittoria e il primato in classifica sempre più solido. Inizia nel miglior modo possibile il 2019 della Ge.Vi. Vasto Basket che ha conquistato la vittoria contro il Nuovo Basket Aquilano con il punteggio di 78-63 dopo una partita praticamente mai in discussione. Nel primo quarto le due formazioni hanno giocato alla pari, chiudendo avanti di due punti, 21-19. Nel secondo parziali gli uomini di coach Gesmundo sono riuusciti ad incrementare il punteggio andando al riposo lungo avanti 46-37.

È nel terzo quarto che i vastesi costruiscono un vantaggio consistente, 64-41, che poi permette di chiudere la partita senza affanni sul 78-63. Il numero di vittorie sale a 13, tante quante le partite disputate dai biancorossi in questa stagione di serie C silver, e ora testa al prossimo impegno, ancora tra le mura amiche. Domenica sera arriverà al palazzetto di via dei Conti Ricci l'Olimpia Mosciano, formazione al secondo posto in classifica a quattro lunghezze dai vastesi.

Conquistare la 14ª vittoria consecutiva vorrebbe dire incrementare ulteriormente il vantaggio in classifica così da poter iniziare già a guardare a quelle che saranno le fasi decisive della stagione.

Ge.Vi. Vasto Basket - Nuovo Basket Aquilano 78-63 (21-19, 46-37, 64-41, 78-63)

Vasto Basket: Fontaine 11, Flocco , D'Annunzio , Dipierro, Di Tizio 15, Di Rosso N., Ucci 16, Oluic 19, Ciampaglia 13, De Guglelmo , Maggi ,Peluso 2. All. Gesmundo

Nuovo Basket Aquilano: D'Ippolito 2, Oriente 6, Nardecchia M. , Santucci , Nardecchia N. 9, Budrys 19, Antonini 5, Di Biase , Pocius 19, Ciuffini 3. All. Stama