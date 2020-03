Convincenti vittorie per San Salvo e Casalbordino, pari per la Bacigalupo Vasto Marina

In una giornata in cui ci sono stati quattro rinvii per impraticabilità dei campi, le squadre del Vastese si sono ben comportate continuando così a viaggiare nella parte alta della classifica alle spelle della capolista Lanciano.

San Salvo - Ortona 3-0

Prima vittoria per il San Salvo targato Ciavatta. La partita si sblocca alla mezz'ora del primo tempo con D'Ottavio che sfrutta al meglio di testa un invitante cross di Molino. Poi, allo scadere della prima frazione di gioco, è Molino a gonfiare la rete raccogliendo il buon pallone servito da Di Pietro. Al 55' ancora una rete di Molino per il tris sansalvese che permette ai biancazzurri di gestire senza affanni la partita fino al 90'. Bravo anche Cialdini nel negare il gol agli avversari mantenendo così la sua porta inviolata.

Piazzano - Casalbordino 0-2

Postivo successo per il Casalbordino che, con due reti messe a segno nel primo tempo, batte in trasferta il Piazzano. Dopo un buon avvio dei giallorossi è Koffi, al 22', a segnare la rete che sblocca il risultato. Poco dopo la mezz'ora il raddoppio casalese porta la firma di Minichillo. La squadra di mister Appignani, nella ripresa, riesce a gestire il risultato e, al 90', può festeggiare per i tre punti conquistati.

Fater Angelini - Bacigalupo Vasto Marina 1-1

Torna con un un punto da Pescara la Bacigalupo Vasto Marina. La squadra di mister Cesario, pur priva di pedine importanti, è riuscita a conquistare un pareggio in una trasferta ostica. Le reti sono arrivate tutte nel secondo tempo. A passare in vantaggio sono stati i padroni di casa, con Silvidii, al 13'. Poi, al 38', Michele Cesario ha siglato il pareggio su calcio di rigore assegnato dall'arbitro per un fallo subito dallo stesso attaccante vastese.

La 20ª giornata

Bucchianico - Val di Sangro rinv

Casolana - Sant’Anna rinv

Fater Angelini - Bacigalupo Vasto Marina 1-1

Fossacesia - Passo Cordone 3-2

Lanciano - Villa rinv

Ovidiana - Sulmona - Raiano rinv

Piazzano - Casalbordino 0-2

San Salvo - Ortona 3-0

Scafa Cast - River Chieti 1-0

La classifica: 48 Lanciano*; 43 Bacigalupo Vasto Marina; 38 Casalbordino; 34 Ortona; 32 San Salvo; 31 Scafa Cast*; 27 Fater Angelini; 26 Villa*; 25 River Chieti; 23 Val di Sangro*; 22 Piazzano, Bucchianico*, Fossacesia; 18 Ovidiana Sulmona*, Raiano**; 17 Sant’Anna*; 16 Casolana*; 14 Passo Cordone. *una partita in meno **due partite in meno