Dopo un ottimo primo tempo il Futsal Vasto spreca tutto nella ripresa e perde ad Atri

E' un Futsal Vasto dai due volti quello sceso in campo ad Atri nella prima partita di campionato del 2019. I biancorossi sono protagonisti di un'ottima prestazione nel primo tempo ma poi, nella ripresa, sprecano tutto e tornano a casa a mani vuote. La squadra di mister Rossi ci mette appena un minuto ad andare in gol con Mileno che deve solo spingere in rete il pregevole pallone servito da Colombaro. Subito però arriva il pareggio dell'Hatria Team anche se i biancorossi giocano bene e venno in gol ancora con Mileno e poi con Della Morte. Si va al riposo con la squadra ospite avanti 3-1.

Nella ripresa segna subito la squadra di casa, poi Mileno, all'8, riporta i vastesi avanti di due reti. A quel punto, però, si spegne le luce in casa Futsal Vasto con un paio di ghiotte occasioni sprecate e la rimonta giallonera che si concretizza nel pareggio a metà ripresa. Sul 5-4 locale a 4' dal termine, il Futsal Vasto prova il portiere di movimento che non porta esiti positivi e permette all'Atri di chiudere in zona cesarini sul 6-4.

La squadra del presidente Giacomucci resta a quota 19 punti, al 6° posto, ma sabato prossimo osserverà un turno di riposo quindi non avrà possibilità di fare punti.

La 14ª giornata

Area AQ - Sport Center 3-5

Atl. Silvi - Atl. Sambuceto 3-3

Hatria Team - Futsal Vasto 6-4

Lisciani Teramo - Es Chieti 1-0

Magnificat - Montesilvano 7-7

Orione Avezzano - Free Time AQ 3-6

riposo: Antonio Padovani

La classifica: 34 Free Time AQ; 33 Atl. Sambuceto; 31 Atl. Silvi; 23 Sport Center; 19 Hatria Team, Futsal Vasto, Orione Avezzano, Lisciani Teramo; 17 Antonio Padovani; 14 Magnificat; 10 Area AQ, Montesilvano; 7 Es Chieti.