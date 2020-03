Ancora neve e ghiaccio sulle strade, nell’Alto Vastese molte scuole chiuse

11 - Il Comune di Carunchio ha disposto il divieto al transito per neve/ghiaccio sulla strada Pedicone che collega il paese alla Trignina. A Furci è chiusa al traffico la strada comunale via da Piedi, di collegamento alla Fondovalle Treste.

SCUOLE CHIUSE - Ancora neve nell'entroterra. Da ieri uomini e mezzi al lavoro per limitare i disagi anche se, con le precipitazioni ancora in corso, la situazione non è semplice. In particolare è il ghiaccio presente sulle strade a richiedere maggiore attenzione nella percorrenza delle strade. Complicata anche la condizione dei mezzi pesanti. Ieri sera due autobus sono rimasti bloccati a Palmoli, nei pressi dell'ex convento, e solo l'intervento dei mezzi del Comune e della Provincia ha permesso di liberare i due mezzi e ripristinare la circolazione.

In queste ore sta continuando a nevicare ma, al momento, la situazione sembra essere sotto controllo.

SCUOLE CHIUSE - Molte le scuole che resteranno chiuse nella giornata di oggi, 11 gennaio. Niente lezioni a Chieti, Teramo, Lanciano, Castiglione Messer Marino, Carunchio, Celenza sul Trigno, Montazzoli, Palmoli, Casalanguida, Fresagrandinaria, San Buono, Guardiagrele, Orsogna, Pizzoferrato, Campli e Penne.

seguono aggiornamenti