"Danni dei cinghiali, a rischio l’ecosistema del territorio"

"Se il problema non sarà affrontato per tempo con un'intelligente e attiva politica di contenimento, l'equilibrio dell'ecosistema nei nostri territori si romperà, provocando effetti negativi facilmente intuibili". Il nuovo grido d'allarma sui danni causati dai cinghiali proviene da due associazioni unite in una battaglia comune.

Terre di Punta Aderci e Associazione vittime animali selvatici-Daniela Martorella hanno deciso di affrontare insieme il problema.

"Incontro a Lanciano - scrivono in un comnunicato i presidenti dei sodalizi, Michele Bosco e Anna Rossetti . tra i rappresentanti dell'associazione Terre di Punta Aderci di Vasto ed Avas-Daniela Martorella (associazione vittime animali selvatici) per discutere dell'emergenza cinghiali.

L'associazione Terre di Punta Aderci, capofila di una serie di gruppi, circoli e comitati, per dare voce ai timori e al malcontento della popolazione, sempre più preoccupata per la massiccia e incontrollata presenza dei cinghiali sul territorio, ha iniziato una raccolta di firme a Vasto e nei comuni limitrofi.

In pochi giorni sono state raccolte oltre 2mila firme finalizzate a chiedere interventi per arginare l'espansione, esponenziale e incontrollata, della popolazione di ungulati.

L'associazione Avas, costituita dopo la tragica morte della giovane mamma Daniela Martorella, causata dall'attraversamento di un cighiale sulla fondovalle Sangro nell'agosto 2016, si propone si adi assistere le vittime di incidenti con animali selvatici, sia di ricercare soluzioni adeguate al problema insieme alle istituzioni e alla collettività.

Quest'ultima assiste, impotente, al proliferare della fauna selvatica, in particolare degli ungulati, che causano quasi quotidianamente incidenti stradali, con ferite gravi alle persone e danni agli agricoltori per la devastazione delle colture.

L'Avas, attraverso a propria pagina Facebook e il sito web, quotidianamente divulga notizie sul problema, anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica.

Nell'agosto 2016, in un convegno a Bomba, che ha visto tra gli altri anche a partecipazione dell'assessore regionale all'Agricoltura Dino Pepe, è stato presentato un progetto di legge che prevede una soluzione definitiva in materia di risarcimento danni da circolazione stradale . Inoltre, sono state elaborate proposte per il contenimento degli ungulati.

A nessuno sfugge che queste specie invasive, che si stanno rapidamente impadronendo di spazi territoriali sempre più grandi, non hanno antagonisti naturali in grado di limitarne l'espansione numerica. Ne consegue che, se il problema non sarà affrontato per tempo con un'intelligente e attiva politica di contenimento, l'equilibrio dell'ecosistema nei nostri territori si romperà, provocando effetti negativi facilmente intuibili.

Ci proponiamo di operare affinché tutti possano prendere coscienza non solo della gravità del problema attuale, ma anche dei rischi futuri, soprattutto in termini di sicurezza stradale, di incolumità degli adulti e dei bambini e di danni all'economia, specialmente quella agricola e turistica, nonché delle soluzioni proposte".