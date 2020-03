San Salvo, rinvenuto un bossolo di arma da fuoco davanti a un condominio. Indagano i carabinieri

Mistero a San Salvo su un insolito ritrovamento in via Ripalta. Nella tarda mattinata di oggi i carabinieri della locale stazione sono intervenuti nella trafficata arteria in periferia per prelevare il bossolo di un'arma da fuoco rinvenuto nel vialetto di accesso di uno dei condomini della zona.

Le forze dell'ordine sono state avvisate da un residente che ha notato il bossolo di piccolo calibro. A poca distanza, sul marciapiede pubblico, inoltre, era presente una macchia rossa; si sospetta possa essere sangue coagulato.

In zona pare che nessuno abbia sentito eventuali spari o rumori sospetti. I militari hanno raccolto il bossolo e fotografato la scena; da un primo sopralluogo non è escluso che qualcuno abbia provato ad allontanare brutalmente qualche animale.

Sul caso indagano i carabinieri di San Salvo