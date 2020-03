Abruzzo al voto: dal 10 gennaio torna Time Out con una veste rinnovata

È tutto pronto per la nuova stagione di Time Out, il format video di zonalocale.it che, in vista delle elezioni regionali del prossimo 10 febbraio, ospiterà i candidati del territorio.

Sabato 12 gennaio scadono i termini per la presentazione delle liste. A pochi giorni dalla deadline, gli schieramenti in campo sembrano essere tre dopo la rinuncia di Fabrizio Di Stefano: il centrosinistra si affida all'ex vicepresidente del Csm Giovanni Legnini, il centrodestra al senatore Marco Marsilio e il Movimento 5 Stelle all'attuale consigliera Sara Marcozzi.

La schiera di coloro che correranno per un seggio è già ampia, cercheremo di dar loro voce e intervistarli sulle ragioni della discesa in campo, sui programmi e sui temi d'attualità più stringenti: incalzati dal direttore Michele D'Annunzio e dalla giornalista Paola Cerella, gli intervistati avranno 60 secondi di tempo per la propria risposta.



La nuova stagione di Time Out – che in tre anni ha ospitato oltre 80 esponenti della politica locale e della società civile – presenterà una scenografia rinnovata e un pizzico di tecnologia a supporto dell'intervista, per rendere ancora più interattiva ogni puntata.

Ogni puntata sarà in diretta e l'interazione resterà uno dei tratti distintivi del programma di zonalocale.it: gli spettatori potranno inoltrare le proprie domande commentando sulla pagina Facebook o via mail (redazione@zonalocale.it). In studio si alterneranno i singoli candidati, uno per puntata, fino all'approssimarsi della data delle elezioni quando Time Out ospiterà i dibattiti tra gli aspiranti rappresentanti regionali.

La prima puntata è in programma il giovedì 10 gennaio alle ore 18. Seguiteci sulla pagina Facebook e sul sito per scoprire il primo degli ospiti di questa nuova serie.