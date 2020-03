Il 20 gennaio torna in scena la compagnia "Principe A.De Curtis"

Il 20 gennaio torna a teatro la compagnia dell'associazione Principe De Curtis di Vasto, guidata da Biagio Santoro, attiva in città dal 1991. I soci si stanno preparando per una nuova commedia comica con dialetto napoletano che, nel corso delle prove sta regalando tanti sorrisi agli attori stessi. "Quasi tutti si sono trovati sempre con gli occhi umidi - raccontano dalla Compagnia - a causa delle continue risate scaturenti dalle battute della commedia e questo succede anche dopo mesi di ripetizione del copione".

Dopo una lunga assenza dal palcoscenico la “de Curtis” debutterà con la prima il 20 gennaio nel teatro Madonna dell'Asilo (via Madonna dell'Asilo a Vasto) "per far vivere al pubblico uno spaccato di vita napoletana, con costumi ottocenteschi realizzati dalle nostre socie sarte, con la scenografia di una casa, allestita con verosimiglianza e la recitazione di vecchi e nuovi soci attori. La trama è ricca di sorprese : tutto si svolge in una casa modesta, dove la crisi economica e la perdita del lavoro (temi anche attuali) hanno reso poco vivibile e nervosa la coabitazione di due famiglie; un intervento creduto divino, l’ingresso di persone amiche e altre interessate, sapranno sconvolgere la vita delle famiglie residenti".

Le commedie di Biagio Santoro sono state sempre apprezzate per "la caratteristica di essere inedite, originali, con storie ben intrecciate e le cose più importanti a cui l’autore ci tiene è che le sue commedie siano comprese da tutti e che divertano anche i bambini. Assistere a una sua commedia è come andare al cinema e vedere un film in prima visione, la bravura con cui i soci della de Curtis hanno imparato a recitare, rende la scena uno schermo e non una recita di parole imparate a memoria, da loro si pretende la professionalità, le critiche e gli apprezzamenti premiano sempre gli attori e il regista".

Commenta il presidente Biagio Santoro: “Il lavoro per far sorridere Vasto lo facciamo, venite a Teatro numerosi e se vi piace la commedia diffondete, con il prezzo del biglietto aiutate noi a sopravvivere e regalare cose belle".

Sulla pagina facebook dell'associazione [CLICCA QUI] notizie e aggiornamenti sugli spettacoli. Per info: 3472273692 - 3493682461”.