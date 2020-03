Da Montalfano a... Bolzano: il Ritrovo Dart Team pronto per le finali nazionali di freccette

Da Montalfano a... Bolzano. È il viaggio che la squadra di freccette "Il Ritrovo Dart Team" compirà nei prossimi giorni per partecipare alle finali nazionali di freccette. Un bel risultato per la formazione sportiva che arriva grazie all'impegno e alla passione di ogni singolo componente.

Un'avventura quella de Il Ritrovo (formazione oggi affiliata alla Vasto Darts) iniziata quasi per scherzo e che col tempo, successo dopo successo, ha portato la squadra fino alla massima categoria, Elite.

"Tutto ebbe inizio quando sei anni fa, un allora cliente ed ora amico, Robert, mi invitò a far installare nel mio bar un apparecchio per giocare a freccette – ci racconta Simone D'Alberto, membro della squadra e titolare dell'omonimo bar dove tutto è cominciato – In breve tempo è iniziata una sfida tra gli avventori sempre piu competitiva fino a che è stata richiesta l'installazione di altri due apparecchi. In seguito ci siamo affiliati all’associazione Vasto Darts per poter partecipare ufficialmente a tornei e campionati che di volta in volta si svolgevano in zona".

"Nel corso degli anni abbiamo creato il giusto mix tra voglia di divertimento e ambizione sportiva che ci ha permesso di partire dalla categoria Amatori (C) fino ad arrivare alla Elite (A). Garantisco che non è stato per niente semplice (soprattutto nell'ultimo campionato in B) affrontare le trasferte serali fino a Lama dei Peligni, Miglianico, Ortona ecc. per poi l’indomani andare a lavoro e onorare i propri impegni. Il nome della squadra è rimasto uguale negli anni, Il Ritrovo Dart Team. Tra i fattori vincenti sicuramente dobbiamo inserire il talento di alcuni e la pazienza e la perseveranza di altri. Voglio inoltre sottolineare anche l'importanza di coloro che per lavoro o trasferimenti non giocano piu nella nostra squadra, ma che hanno comunque fatto parte del percoroso di crescita umana e sportiva. Anche quest’anno parteciperemo alle finali nazionali di Bolzano dopo il 2015-2016-2018, dall'11 al 13 gennaio insieme agli altri tesserati della Vasto Darts che sono riusciti a qualificarsi".

Domenico D'Amario, presidente della Vasto Darts così descrive l'agguerrito gruppo montalfanese: “Sono un bel gruppo di amici, una famiglia e poi compagni di squadra che guidati da Antonio, sempre più appassionato di questo sport, sta raggiungendo ottimi risultati come la promozione in serie A cercando sempre nuovi obiettivi. Sono convinto che in futuro sentiremo ancora parlare di loro. Intanto faccio un grande in bocca al lupo alla squadra Il Ritrovo Dart Team e a tutte le formazioni della Asd Vasto Darts che parteciperanno alle finali italiane di soft dart in programma a bolzano per il prossimo weekend”.

La formazione attuale de Il Ritrovo Dart Team è la seguente: Simone D’Alberto, Antonio D’Adamo, Nicola Colameo, Cristian Pastò, Robert Szecsi, Florin Lemnaru, Francesco Massi, Damiano D’Alberto, Camillo Di Florio, Dick Bucci, Andrea Di Florio.