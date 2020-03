Stradale di Vasto Sud, nel 2018 recuperati 29 veicoli rubati

Ventinove. È il numero di auto e mezzi commerciali rubati recuperati nel 2018 dalla polizia stradale di Vasto sud. Il dato dell'intenso e proficuo lavoro svolto dal reparto che opera sia sull'autostrada A14, sia sulla rete stradale ordinaria, emerge dal bilancio stilato dal comandante provinciale, Fabio Polichetti.

"Intensa - scrive nel resoconto il dirigente della stradale di Chieti - è stata anche l’attività di Polizia Giudiziaria volta alla repressione dei fenomeni criminosi; basti pensare che solo nel 2018 più di cento sono state le persone denunciate in stato di libertà all’autorità giudiziaria, a tal riguardo, la sola Sottosezione di Vasto Sud, attiva soprattutto nel contrasto del fenomeno dei furti d’auto in provincia ha provveduto ha denunciare ben 41 persone nel 2018, e soprattutto sono state arrestate 8 persone, arresti che hanno permesso, tra le altre cose, di ostacolare una banda del Sud Italia specializzata nei furti d’auto. Ben 29, invece, i veicoli rubati recuperati dalle pattuglie autostradali di Vasto sud e restituiti ai legittimi proprietari. In alcuni casi addirittura le pattuglie autostradale di Vasto hanno rintracciato veicoli rubati solo pochi minuti prima nella provincia di Chieti.

Intensi anche i controlli amministrativi presso ditte di autodemolizione, al fine di verificarne la regolarità e soprattutto presso le autoscuole guida, che in un caso addirittura ha portato la Sezione Polizia Stradale di Chieti ad elevare ad un’autoscuola di Ortona un verbale di oltre mille euro e nonché a disporne, tramite l’ente che rilascia l’autorizzazione , la chiusura per mancanza dei requisiti di legge per l’esercizio di attività di autoscuola".