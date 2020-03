Lucio Del Forno sceglie Azione Politica e si candida alle regionali

Lucio Del Forno, 66 anni, fino allo scorso dicembre primario del reparto di Medicina del San Pio di Vasto, sarà candidato alle regionali del 10 febbraio nella lista di Azione Politica che sostiene Marco Marsilio. Del Forno, oltre che per la sua professione medica, è molto conosciuto per la passione sportiva, in particolare podistica, come promozione dell'attività fisica a beneficio della salute. Ora, terminata la sua attività lavorativa nell'ospedale di Vasto, ha scelto di intraprendere il percorso politico.

"Deluso dalla attuale gestione politica della sanità - spiega Lucio Del Forno nell'annunciare la sua candidatura - e sensibile ai disagi subiti dai cittadini, credo sia etico mettere a disposizione dei cittadini la mia competenza di medico maturata in questi 40 anni di servizio per andare incontro al bisogno di salute degli abruzzesi e per frenare l’esodo fuori regione di tanti medici ed infermieri dotati di grande professionalità e per ridurre la mobilità passiva dei pazienti verso altre regioni".