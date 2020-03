Il sansalvese Fabio Travaglini candidato al fianco di Giovanni Legnini

Per una Travaglini (Maria) che scende in campo nel centrodestra con Marsilio, ne arriva un altro al fianco dell'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini.

Il sansalvese Fabio Travaglini ha ufficializzato la propria candidatura nello schieramento di centrosinistra nella lista civica Abruzzo Insieme, coordinata da Donato Di Matteo.

Consigliere comunale con Più San Salvo (entrato dopo le dimissioni di Angelo Angelucci), Travaglini dice di aver maturato tale scelta "per far volare alto la nostra regione. L'Abruzzo merita una squadra di abruzzesi competenti e preparati".

Non è la prima volta che l'ex Udc prova corre per le Regionali: nel 2014 si candidò tra le fila di Valore Abruzzo raccogliendo 970 preferenze.

Attualmente Travaglini è direttore della Uni PMI e consigliere della Camera di Commercio.

Con lui salgono a quattro i candidati sansalvesi, di cui tre attuali amministratori comunali: Tonino Marcello (Azione Politica, attuale assessore), Maria Travaglini (Forza Italia, attuale vicesindaco) e Silverio Marzocchetti (Movimento 5 Stelle).